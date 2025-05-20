شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تطالب الرابطة بتوضيح بند "القوة القاهرة" فى لائحة الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

طالبت عدد من الأندية رابطة الأندية المحترفة بتقديم توضيحات أكثر تفصيلًا بشأن البند الخاص بإلغاء أو تأجيل المباريات بسبب "القوة القاهرة"، وذلك بعد الجدل الذي أُثير خلال الموسم الحالي.

وأشارت الأندية إلى ضرورة وضع تعريف دقيق وواضح لمفهوم "القوة القاهرة" ضمن اللائحة التنظيمية، لتفادي اللبس وتوحيد آلية اتخاذ القرار في مثل هذه الحالات.

من جانبها، أكدت الرابطة أن اللائحة الحالية تمنح إدارة المسابقات الحق في إلغاء أو تأجيل أي مباراة حال حدوث قوة قاهرة أو حادث طارئ، وذلك خلال فترة لا تقل عن ثلاث ساعات من انطلاق اللقاء، وبحد أقصى قبل 24 ساعة من موعده.

ويأتي هذا التحرك من الأندية في إطار السعي لضمان العدالة والشفافية في تنظيم جدول المسابقة، وتفادي تكرار أزمات سابقة أثارت الجدل بين الجماهير والأجهزة الفنية.