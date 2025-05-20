شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل: لا أنصح عمر فايد بالعودة لمصر ونستفيد مادياً حال انتقاله للأهلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن وجود بند في عقد احتراف عمر فايد لاعب النادي السابق وفنربخشة التركي الحالي، بخصوص حق الرعاية يتيح للمقاولون الاستفادة مادياً حال انتقال اللاعب إلى أي ناد آخر، وذلك بعد اهتمام الأهلي بالتعاقد مع اللاعب، كما كشف عضو المقاولون في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"عن تفاصيل انتقال محمد أحمد سيحا حارس المقاولون الصاعد إلى الأهلي.

حدثنا عن كواليس صفقة سيحا والبنود التي تم وضعها في عقده مع الأهلي؟

المقاولون العرب شركة كبيرة قبل أن تكون نادياً، ولدينا فكر في التعاقدات ونعمل في المليارات، نتعلم كل فترة ليس مصرح لنا الإعلان عنها، والبنود التي تم وضعها سهلة التحقيق بالحصول على فوائد مادية في حالات معينة.

هل يستفيد المقاولون العرب مادياً من عودة عمر فايد حال عودته إلى الأهلي؟

لا أنصح عمر فايد بالعودة إلى مصر، وأتمنى له أن يجد فرص أفضل في الاحتراف، لكن لو عاد إلى الأهلي سيكون لنا حق الاستفادة المادية من صفقة انتقاله إلى الأهلي.

ما هي خطتكم لتطوير قطاع الناشئين بالمقاولون العرب وتكرار تجربة محمد صلاح؟

محمد صلاح طفرة في المنطقة العربية بأكملها والأفريقية، لكننا أخرجنا لاعبين بعد محمد صلاح منهم عمر فايد، ويكفي أن منتخبات مصر للناشئين كانت بها 22 لاعباً من المقاولون العرب، ولدينا ذخيرة ونعمل على تطوير القطاع بشكل مستمر.