شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليون جنيه عقوبة الانسحاب من الدوري في الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على استمرار العمل بنفس لائحة العقوبات الخاصة بالانسحاب من بطولة الدوري الممتاز خلال الموسم الكروي الجديد 2025/2024، والذي ينطلق في 15 أغسطس المقبل ويستمر حتى نهاية مايو.

وبحسب اللائحة المقرر اعتمادها في يونيو المقبل، فإن النادي الذي ينسحب أثناء سير المسابقة سيتعرض لغرامة مالية ضخمة تبلغ 20 مليون جنيه، أما في حال الانسحاب قبل انطلاق البطولة، فتُقدر الغرامة بـ 10 ملايين جنيه فقط.

وتُعد هذه الخطوة تأكيدًا على جدية الرابطة في الحفاظ على انتظام المسابقة ومنع أي تهاون من الأندية، بخلاف اللائحة قبل السابقة التي كانت تترك تحديد العقوبة لمجلس إدارة الاتحاد.

وعقدت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اجتماعا الأحد الماضي بأحد فنادق القاهرة مع رؤساء ومندوبى أندية الدورى الممتاز لمناقشة تصورات الدورى الجديد ، ويأتى هذا الاجتماع في توقيت حاسم، حيث تسعى الرابطة إلى بلورة رؤية واضحة بشأن نظام المسابقة وعدد جولاتها وتوقيتاتها.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة انتهاء مسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2024 - 2025 يوم 31 مايو الجارى بشكل رسمى.