شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس إدارة النادي الاسماعيلي يتقدم باستقالته من منصبه.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم محمد جمال عضو مجلس إدارة النادي الاسماعيلي باستقالة مكتوبة للمدير التنفيذي للنادي منذ قليل اعتراضا علي انفراد نصر ابو الحسن رئيس النادي بالقرارات .



وجاء نص الاستقالة كالتالي :

وقررت الرابطة بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري، وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل

وصوتت النسبة الأكبر من أندية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم على إلغاء الهبوط، وهو قرار سيكون نادي الإسماعيلي أكبر المستفيدين منه نظرا لكونه يحتل المركز الأخير في مجموعة الهبوط.

وكان الإسماعيلي قد تقدم بطلب حول ضرورة إلغاء الهبوط في الموسم الحالي نظرًا للظروف الصعبة والاستثنائية التي تحيط بالنادي، حيث أكد رئيس النادي نصر أبو الحسن خلال اجتماع رابطة الأندية أن الأندية الجماهيرية تواجه تحديات غير مسبوقة تهدد وجودها وتاريخها؛ ما يفرض الحاجة إلى قرارات استثنائية عادلة.