شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أبو السعود: سيحا قادر على منافسة الشناوي وشوبير ورحلت عن الأهلي لهذا السبب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تحدث محمود أبو السعود حارس مرمى الأهلي السابق، والمقاولون العرب الحالي، عن رحلة العودة مع ناديه إلى الدوري الممتاز بعد موسم واحد فقط في المحترفين، وأكد أبو السعود في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه لم يتردد في الاستمرار مع المقاولون بالقسم الثاني.

ـ كيف اتخذت قرار الاستمرار مع المقاولون العرب في دوري المحترفين؟

الأمور كانت واضحة منذ بداية الموسم الماضي الذي تعرضنا فيه للهبوط إلى القسم الثاني، ليس من السهل علي أن أترك المقاولون بعد هذا العمر، تلقيت عروضاً كثيرة، ولكني تركت الاختيار للنادي، تربيت في نادي المقاولون وبقيت فيه 12 سنة، أكملت خوض 300 مباراة مع النادي.

ـ حدثنا عن عرض الأهلي في بداية مشوارك؟

صعدت مع المنصورة إلى الدوري وكنت أصغر لاعب في الفريق، وانضممت إلى المنتخب الأول وحصلت على بطولة أمم أفريقيا مع المنتخب، تلقيت عروضاً من الأهلي والزمالك وحرس الحدود كان وقتها فريقاً قوياً، كان اختياري للأهلي لأنه الأكثر استقراراً ونادي كبير.

ـ ما سبب رحيلك بعد ذلك عن النادي؟

كان لدي رغبة كبيرة في اللعب، رحلت عن الأهلي 3 مرات للإعارة، لم أحصل على فرصة للمشاركة، وفي آخر مرة تحدث معي سيد عبد الحفيظ من أجل التجديد، ولكني رفضت الأمر وفضلت الرحيل بشكل نهائي، وانتقلت إلى المقاولون العرب، ولو عاد الزمن سأتخذ نفس القرار، الأهلي نادي كبير ولكنني كنت أبحث عن المشاركة واللعب.

ـ رتب لنا أفضل 5 حراس في الدوري الممتاز من وجهة نظرك؟

هذا الموسم شهد أخطاء كثيرة من الحراس، ولكن هناك حراس صاعدين مميزين، مثل محمد سيحا، حارس مرمى الجونة وبتروجت أيضاً مميزين.

ـ كيف ترى انتقال سيحا إلى الأهلي وهل سيكون قادراً على منافسة الشناوي وشوبير؟

أتمنى له التوفيق هو من أبناء المقاولون، وشخصية جيدة وحارس مميز وقادر على إثبات نفسه مع الوقت إذا حصل على فرصة، خاصة أنه تربى في المنتخبات، وسيكون إضافة للأهلي.