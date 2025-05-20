شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره بتروجت ضم منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدورى الممتاز، حيث دخل الفريق معسكر مغلق بالإسماعيلية خلال الأيام الماضية.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت فى الدورى

وتقام مباراة الزمالك مع بتروجت في إطار منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الحسم ببطولة الدورى، في الثامنة من مساء السبت المقبل، بإستاد الكلية الحربية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وبتروجت فى دوري نايل، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

استعداد الزمالك لبتروجت

وكان الزمالك دخل معسكر مغلق بالإسماعيلية انطلق الأحد الماضى، واختتم مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا للمباراة، ويعانى الزمالك من إصابة عدد من اللاعبين على رأسهم ناصر ماهر، وناصر منسى، وأحمد الجفالى، ومحمود بنتايج، ومحمود جهاد