شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجهز عرض رسمى لتمديد تعاقد تامر مصطفى بعد إلغاء الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

يجهز مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن عرض رسمى لتامر مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة من أجل تمديد تعاقده مع الدراويش عقب قرار الغاء الهبوط.

ويرغب مسئولى الاسماعيلى فى الابقاء على تامر مصطفى وجهازه المعاون المكون من أحمد صديق، مدربًا عاما، وأحمد الجمل مدربًا مساعدًا، وعبد الله الشحات، مدربًا مساعدًا، و محمد يونس مدربًا لحراس المرمى، وإسلام عادل، مديرا للكرة على رأس القيادة الفنية للدراويش بالموسم الجديد بعدما قدم نتائج متميزة رغم ضعف الامكانيات المتوافرة لديه بجانب أزمة إيقاف القيد.

قررت الرابطة بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري، وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل،.

وصوتت النسبة الأكبر من أندية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم على إلغاء الهبوط، وهو قرار سيكون نادي الإسماعيلي أكبر المستفيدين منه نظرا لكونه يحتل المركز الأخير في مجموعة الهبوط.

وكان الإسماعيلي قد تقدم بطلب حول ضرورة إلغاء الهبوط في الموسم الحالي نظرًا للظروف الصعبة والاستثنائية التي تحيط بالنادي، حيث أكد رئيس النادي نصر أبو الحسن خلال اجتماع رابطة الأندية أن الأندية الجماهيرية تواجه تحديات غير مسبوقة تهدد وجودها وتاريخها؛ ما يفرض الحاجة إلى قرارات استثنائية عادلة.

ويستقبل فريق طلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، فريق الإسماعيلى على استاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات إياب دور ربع نهائى كأس عاصمة مصر.



وحسم التعادل السلبى نتيجة ذهاب ربع نهائى كأس عاصمة مصر بين الإسماعيلى وطلائع الجيش، فى المباراة التى أقيمت على استاد الإسماعيلية.



ويسعى هيثم شعبان المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، لقيادة فريقه إلى نص نهائى كأس عاصمة مصر، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز والتأهل، وحذر من خطورة مرتدات الإسماعيلى بقيادة الثنائى مروان حمدى ونادر فرج.

فى المقابل، يأمل تامر مصطفى المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، فى إعادة الفريق لسكة الانتصارات مجددا بعد دوامة النتائج السيئة التى يعانى منها الفريق فى الفترة الأخيرة، وطالب اللاعبين بغلق صفحة الدورى والتركيز على بطولة كأس عاصمة مصر من أجل التأهل وإسعاد جماهير الدراويش بالفوز.