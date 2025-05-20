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الزمالك يبدأ تطوير ملاعب الناشئين استعدادًا للموسم الجديد

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  • الزمالك يبدأ تطوير ملاعب الناشئين استعدادًا للموسم الجديد 2/4
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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد طارق - حسام الحاج

الثلاثاء، 20 مايو 2025 04:30 م

بدأ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في تطوير ملاعب فرق الناشئين استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وجاء قرار مجلس الزمالك بإعادة إحلال وتجديد ملاعب الناشئين في ظل عدم عمل الصيانة لها منذ إنشائها من (ما يقرب من 9 سنوات).

ويسعى المجلس إلى تطوير كافة ملاعب الناشئين بشكل شامل من أجل تجهيزها للموسم الجديد، وأن تكون صالحة ولائقة إلى ناشئين وشباب نادي الزمالك حرصا على ظهور الفرق بالشكل المطلوب وعدم تعرض اللاعبين للإصابات.

ومن المقرر أن تستمر عملية الإصلاح والتطوير والصيانة الشاملة لمدة شهر كامل على أن تعود للعمل واستقبال التدريبات في أسرع وقت ممكن.

الزمالك
الزمالك

 

الملاعب
الملاعب

 

ملاعب قطاع الناشئين
ملاعب قطاع الناشئين

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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