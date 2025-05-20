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يوروبا ليغ: عودة ثلاثي يونايتد الى التمارين عشية النهائي

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يوروبا ليغ: عودة ثلاثي يونايتد الى التمارين عشية النهائي

الرياص - اسماء السيد - لندن : تلقى مانشستر يونايتد دفعة معنوية جيدة عشية نهائي مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم بعودة الثلاثي الهولندي جوشوا زيرسكي، البرتغالي ديوغو دالو والفرنسي ليني يورو الى التمارين الثلاثاء.

ويلتقي يونايتد نظيره توتنهام في نهائي إنكليزي خالص في بلباو الاربعاء في الوقت الذي يسعى الفريقان فيه لانقاذ موسمهما. 

وكان زيرسكي قد استُبعد في البداية حتى نهاية الموسم اثر اصابته في وتر الركبة خلال مواجهة مضيفه نيوكاسل في نيسان/أبريل، لكن المهاجم الهولندي قد يكون جاهزا للمشاركة بعد غيابه عن المباريات الثماني الاخيرة في مختلف المسابقات.

كذلك، غاب دالو عن ست مباريات بسبب إصابة في ربلة الساق، في حين لم يشارك المدافع يورو عن مباراة الجمعة التي خسرها فريقه امام تشلسي بهدف بسبب مشاكل في القدم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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