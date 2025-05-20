شكرا لقرائتكم خبر عن 47 مواجهة جمعت الإسماعيلى والطلائع قبل لقاء كأس عاصمة مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستقبل فريق طلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، فريق الإسماعيلى على استاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات إياب دور ربع نهائى كأس عاصمة مصر.

وتعد مواجهة الليلة بين الإسماعيلي وطلائع الجيش، هي المواجهة رقم 47 في تاريخ مواجهات الفريقين في مختلف البطولات، بعدما تواجه كلا الفريقين في 46 مواجهة سابقة، منها 4 مواجهات في بطولة كأس مصر ومرة في كأس عاصمة مصر.

وتمكن فريق الإسماعيلي من الفوز في 18 مباراة أمام طلائع الجيش، في حين فاز الطلائع في 12 مواجهة، فيما حسم التعادل نتيجة 16 مواجهة بين الفريقين.

وأحرز الإسماعيلي 71 هدفًا في شباك طلائع الجيش، فيما استقبلت شباك الدراويش 53 هدفًا، كما يظل الهداف التاريخي للمواجهات بين الفريق عبد الله السعيد صاحب الـ5 أهداف

وحسم التعادل السلبى نتيجة ذهاب ربع نهائى كأس عاصمة مصر بين الإسماعيلى وطلائع الجيش، فى المباراة التى أقيمت على استاد الإسماعيلية.



ويسعى هيثم شعبان المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، لقيادة فريقه إلى نص نهائى كأس عاصمة مصر، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز والتأهل، وحذر من خطورة مرتدات الإسماعيلى بقيادة الثنائى مروان حمدى ونادر فرج.



فى المقابل، يأمل تامر مصطفى المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، فى إعادة الفريق لسكة الانتصارات مجددا بعد دوامة النتائج السيئة التى يعانى منها الفريق فى الفترة الأخيرة، وطالب اللاعبين بغلق صفحة الدورى والتركيز على بطولة كأس عاصمة مصر من أجل التأهل وإسعاد جماهير الدراويش بالفوز.