شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خلال ساعات بين عبد الله السعيد والجناينى وتفاصيل تدخل هانى شكرى فى الملف والان مع تفاصيل الخبر

يعقد عمرو الجناينى عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك جلسة خلال ساعات مع عبد الله السعيد نجم الفريق لتجديد عقده الذى ينتهى أخر الموسم بعدما شهدت الساعات الماضية بعض الشد والجذب في هذا الملف.

وأكد مصدر خلال تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن عبد الله السعيد مرحب بتجديد عقده مع القلعة البيضاء،لكن هناك بعض الخلاف على طريقة الدفع التي يتقاضى بها اللاعب راتبه في الموسم الجديد.

وأشار المصدر إلى أن لجنة التخطيط بنادى الزمالك اضطرت إلى الاستعانة بهانى شكرى عضو مجلس الإدارة لقرب العلاقة التي تربطه بعبد الله السعيد من أجل تقريب وجهات النظر خاصة أن شكرى كان أحد أسباب تعاقد الفريق الأبيض مع اللاعب.

وأوضح المصدر أن الزمالك اتفق مع عبد الله السعيد على تقاضى 70 مليون جنيه في موسمين،مؤكداً أنه في الفترة الحالية يجرى الاتفاق على طريقة حصوله على الراتب لافتاً إلى أن هانى شكرى تواصل مع وكيل اللاعب من أجل الاتفاق على الصيغة النهائية.

وكان عبدالله السعيد انضم للزمالك يناير 2024 ، ووفقا لعقده يحصل أول ستة أشهر على مقابل مادي 6 مليون جنيه، والموسم التالى يحصل على مقابل مادي 12 مليون جنيه.، وحال مد العقد موسم آخر سيحصل خلاله عبدالله السعيد على مقابل مادي 13 مليون جنيه.

ومن المنتظر أن تكون الجلسة المقبلة مع اللاعب قبل نهائي الكأس لغلق هذا الملف سواء بالوصول إلى اتفاق من عدمه، حتى يتم التركيز على كأس مصر خاصة وأنها البطولة المتبقية للفريق خلال الموسم بعد وداع الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر ، وضياع المنافسة على الدورى او الوصافة.