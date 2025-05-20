شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم: الأهلى تفاجأ بموعد القمة وانسحابه بسبب الحكام غير مُبرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، إن قرار عدم خصم ثلاث نقاط إضافية من النادي الأهلي بعد انسحابه من مباراة القمة أمام الزمالك جاء لحماية استقرار مسابقة الدوري، لافتا إلى أن الظروف المحيطة بالواقعة كانت مختلفة تمامًا عن انسحاب الزمالك في الموسم الماضي.

أوضح سويلم خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الكلام المظبوط" على إذاعة أون سبورت إف إم: "الناس تقارن بين حالتىّ الأهلي والزمالك، في الموسم الماضي، الزمالك تم خصم 6 نقاط بعد انسحابه من مباراة القمة، لكن قبلها كانت هناك محاولات مكثفة لإثناء النادي عن قراره من كل الجهات الحريصة على الكرة المصرية، حتى وزير الرياضة تواصل معي، وقال إن الناس غاضبون في الزمالك بسبب تصريحاتي أن الفريق خارج المنافسة، وشرحت له أنني لم أقصد الإساءة، وقلت له إذا كان الأمر يتطلب اعتذاري فسأعتذر".

تابع سويلم" "أما الأهلي هذا الموسم فالوضع مختلف، لقد تفاجأ بموعد مباراة القمة، وطلب حكامًا أجانب وأصر على ذلك، وهذا حقه، لم يتم تنفيذ الطلب فانسحب من اللقاء، أنا شخصيًا لا أوافق على فكرة الانسحاب، وكان قرارًا غير موفق، لكن الأهلي طالب بحق مشروع".

أضاف سويلم أن السياق مختلف بين الواقعتين، معلقا :"هل هذا مبرر كافٍ لعدم حضور الأهلي؟ ربما، لأن الموقف مختلف، كأنك تقارن بين جريمتين؛ واحدة قتل عمد، والأخرى قتل خطأ، لهذا السبب، القرار لا بد أن يكون مختلفًا، في النهاية، الرابطة قررت الاكتفاء باعتبار الأهلي خاسرًا وتغريمه ماليًا دون خصم نقاط".