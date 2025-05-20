شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة إٍسبانية فى قمة سلة الأهلى والزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات السادسة من مساء اليوم يلتقى فريق كرة سلة الأهلى مع نظيره الزمالك في المباراة الفاصلة لحسم المتأهل إلى نهائي دورى سوبر السلة رجال.

وتقام المباراة في صالة برج العرب بالأسكندرية، لحسم الفريق المتأهل للنهائى بعد صعود الاتحاد السكندرى للدور النهائي على حساب سبورتنج.

وتٌعد مباراة اليوم مواجهة إسبانية خالصة، حيث يقود الأهلى الإسبانى أوجستى بوش، بينما يقود الزمالك الإٍسبانى كورو سيجورا، الذى تولى المهمة مع الفريق فبراير الماضى.

ومنذ تولى سيجورا قيادة الفريق أصبح الزمالك ينافس على البطولات، حيث نجح فى الوصول إلى مباراة فاصلة في نهائيات دورى السوبر، ونجح في حصد الميدالية البرونزية كأس مصر على حساب سبورتنج.

كما أصبح الزمالك منافسا قويا لكلا من الأهلى والاتحاد السكندرى، أصبحت المنافسة فى دورى السلة ثلاثية بين الأهلى والزمالك والاتحاد السكندرى، واشتغلت المنافسة بين الثلاثى في ظل تألق كل منهم، وتقارب المستوى بين الفرق التى ترغب كل منها فى حصد اللقب هذا الموسم، منذ تولى سيجورا المهمة الفنية للفريق الأبيض.

فى المقابل يسعى مواطنه أوجستى لتعويض خسارة لقب كأس مصر الذى فقده الفريق أمام الاتحاد السكندرى خلال الأيام الماضية، مقابل تتويج الأحمر ببطولة دورى المرتبط.