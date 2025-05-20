شكرا لقرائتكم خبر عن مقصلة فى الأجانب و3 صفقات سوبر.. خريطة تعاقدات الزمالك فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

ما زالت لجنة التخطيط في نادى الزمالك تعمل على قدم وساق من أجل إعادة هيكلة فريق الكرة في الموسم الجديد،وبناء قوام قوى قادر على حصد البطولات والألقاب،وتعويض جماهير القلعة البيضاء عن الفترة الصعبة التي عاشوها،بعد الخروج هذا الموسم من الكونفدرالية،كأس عاصمة مصر،وفقدان فرصة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.

س: كيف يفكر الزمالك في ملف أجانب الفريق؟

ج: ينوى مسئولو نادى الزمالك الاستغناء عن خدمات جيفرسون كوستا وسيدى ندياى بعد عدم تقديمهم المستوى الذى يشفع لهم بالتواجد في الفريق،حيث هناك محادثات لإعارة الثنائى إلى نهضة الزمامرة المغربي،ويتم الاتفاق حالياً على طريقة الانتقال سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

س: ما موقف حمزة المثلوثى وسيف الجزيري؟

ج: يتجه مسئولو نادى الزمالك إلى إعارة التونسي سيف الدين الجزيري خاصة أن اللاعب لا يحافظ على مستواه في الفترة الأخيرة مع القلعة البيضاء،ويمر بفترة تذبذب في الأداء ونفس الأمر ينطبق على مواطنه أحمد الجفالى الذى يتعانى من سوء حظ غريب في الإصابات،كما هناك نية إلى توجيه الشكر إلى التونسي حمزة المثلوثي الذى ينتهى عقده أخر الموسم وعدم تجديد عقده مع الفريق،بينما الأقرب للنجاة من هذه المقصلة المغربي محمود بنتايج وصلاح مصدق.

س: من هي الصفقات الأجانب التي يفاوضها الزمالك؟

ج: شهدت الأيام الماضية دخول الزمالك في مفاوضات مع كلا من كريم البركاوى لاعب الرائد السعودي، فريد الملالى لاعب أنجيه الفرنسي، مهند على لاعب الشرطة العراقى،أمين زحزوح لاعب الجيش الملكى، ويسرى بوزوق لاعب الرائد السعودي، وصلاح زكريا حارس مرمى الدحيل القطرى.

س: هل هناك لاعبين مصريين مرشحين للزمالك؟

ج: دخل الزمالك في مفاوضات مع أكثر من لاعب بالدورى المصرى ، على رأسهم عبد الرحيم دغموم، كما يدرس الزمالك عودة كل من طارق حامد لاعب الفريق السابق، و ضمك السعودى الحالي، بالإضافة إلى سيد نيمارلاعب الفريق المعار للبنك الأهلى، والذى وضعته لجنة التخطيط بالزمالك تحت الأنظار للعودة مع انتهاء إعارته مع البنك، هذا بخلاف محمد فتحى لاعب البنك الأهلى ، والذى دخل الزمالك في مفاوضات مكثفة معه للانضمام لفريق الأبيض، في ظل انتهاء عقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم.