شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات الأهلي يفزن ببطولة الجمهورية لكرة السلة تحت 14سنة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق الأهلي لناشئات السلة تحت 14 سنة بلقب بطولة الجمهورية على سبورتنج بنتيجة 64-52 بعد غياب 12 عاماً.

وشهدت مراسم تتويج ناشئات السلة بالبطولة فرحة كبيرة من الجهاز الفني وأُسر اللاعبات والمشجعين.

ويحظى فريق ناشئات تحت 14 عاماً باهتمام كبير في الأهلى بقيادة محمد الجارحي مدير قطاع الناشئين والناشئات،كريم ضيف مساعد مدير القطاع،علاء شاهين مدرب الفريق،سميرة مخطط الأحمال،البرنس مدرب طوال القامة،بيلا مساعد مدرب،مي إداري الفريق،مريم طبيب الفريق ومنه أخصائية الفريق.

ويضم الفريق اللاعبات ،جودي احمد كابتن الفريق ،جودي ابراهي،ميسون سيد،حبيبه ايمن،هانا عمرو،تلا مهدي،مريم احمد،ريماس جنيدي،الين محمد،فريده بليغ،سما باسم،حلا تامر،كنزي شادي،وسما محمد،فرح احمد، كندة وليد .