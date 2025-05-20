شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات مفاوضات الأهلي مع زد لضم مصطفى العش نهائياً والان مع تفاصيل الخبر

عرض مسئولو النادي الأهلي على نظراؤهم في نادي زد الحصول على لاعب أو أكثر من الذين لا يشاركون مع الأهلي بشكل مُستمر من أجل انتقال مصطفى العش نهائياً للقلعة الحمراء بعد إنتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

ويرغب الأهلي في ضم العش بشكل نهائي بعدما إنتقل اللاعب للأهلي في يناير الماضي من زد حيث تنتهي الإعارة بنهاية مشاركة الأهي في كأس العالم للأندية بأمريكا.

وفتح مسئولو الأهلي خطوط إتصال خلال الأيام الماضية لضم العش نهائياً بعدما قدم اللاعب عروض جيدة مع المارد الأحمر خاصة وأنه يُجيد اللعب في مركزي الدفاع والظهير الأيسر، لكن إدارة الأهلي فوجئت بمطالب مالية كبيرة من جانب زد تخطت الـ70 مليون جنيه.

ويحاول الأهلي استغلال ورقة لاعبيه الناشئين أو البدلاء من أجل ضم العش نهائياً ويتفاوض مسئولو الناديين حالياً بشأن كيفية إتمام الصفقة، وظهرت في عملية التفاوض أسماء بعض اللاعبين الذين لا يشاركون مع الأهلي أبرزهم ، المغربي رضا سليم وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو الذي يلعب حتى نهاية الموسم الجاري مُعاراً لنادي الصفقاسي التونسي.

من ناحية أخرى ، استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق على إقامة مباراة ودية يوم الجمعة المقبل استعداداً لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 28 مايو الجاري في ختام بطولة الدوري الممتاز.

ويرغب النحاس في الإطمئنان على حالة البدلاء والناشئين والعائدين من الإصابة قبل خوض أخر مباراة في الدوري أمام فاركو والتي يحتاج فيها الأهلي للفوز من أجل حسم لقب الدوري بشكل رسمي أو التعادل بشرط عدم فوز بيراميدز على سيراميكا بأكثر من خمسة أهداف.