دياب يكشف ملامح "تحولات كبرى" في الكرة المصرية: دمج الأندية خيار مطروح.. وقرارات الأهلي قانونية

الشارقة - اميمة ياسر - قال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، إن الكرة المصرية قد تكون على أعتاب تحولات جذرية خلال الفترة المقبلة، أبرزها إمكانية دمج الأندية الجماهيرية مع أندية الشركات، في خطوة تستهدف تحقيق استقرار إداري ومالي يدعم تطوير منظومة الكرة بشكل شامل.

وأوضح دياب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، أن فكرة الدمج باتت قريبة من الواقع، مشيرًا إلى إمكانية تحالفات مثل دمج نادي سيراميكا كليوباترا مع نادي منتخب السويس تحت اسم موحد "سيراميكا السويس"، يجمع بين الدعم الاستثماري القوي والقاعدة الجماهيرية التاريخية.

وأكد دياب أن تنفيذ هذا التوجه يتطلب توافقًا إداريًا ودعمًا من الجهات المسؤولة، مشددًا على أن الهدف هو تأسيس كيانات كروية قوية وقادرة على المنافسة والاستدامة، خصوصًا في ظل الأزمات المالية التي تواجه بعض الأندية التقليدية.

وفيما يتعلق بملف العقوبات الأخيرة على النادي الأهلي، أوضح رئيس رابطة الأندية أن الإجراءات التي تم اتخاذها قانونية بالكامل، ولم تشهد أي تغيير مفاجئ كما أُشيع. وقال: "لجنة المسابقات أصدرت عقوباتها بعد 48 ساعة من نهاية الجولة، وقررت احتساب نتيجة مباراة القمة لصالح الزمالك 3-0 وخصم 3 نقاط من الأهلي بنهاية الموسم".

وأشار دياب إلى أن الأهلي تقدم بتظلم رسمي، ما دفع مجلس إدارة الرابطة إلى إعادة النظر في الملف، ليُصدر قرارًا بتخفيف العقوبة، مع الاكتفاء باعتبار الأهلي مهزومًا دون خصم النقاط، والإبقاء على الغرامات المالية.

وأكد دياب أن كل القرارات الصادرة استندت إلى اللائحة المُعتمدة من الأندية الـ18 قبل بداية الموسم، والتي لم يتم تعديلها خلال سير البطولة، مضيفًا: "تفسير اللوائح قد يختلف، لكن جميع القرارات تخضع لضوابط قانونية ومساحة للتظلم والاستئناف".