أزمة بين الأهلي والزمالك بسبب مونديال اليد.. وشوبير يكشف كواليس التصعيد

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، عن تصاعد أزمة جديدة بين قطبي الرياضة المصرية، الأهلي والزمالك، على خلفية ترشيح الأخير للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، المقررة إقامتها في مصر.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي، إن اتحاد كرة اليد أعلن، بالإجماع، موافقته على ترشيح نادي الزمالك للمشاركة في مونديال الأندية إلى جانب الأهلي، وأن الأمر ينتظر فقط موافقة الاتحاد الدولي للعبة.

وأشار شوبير إلى حالة من الغضب داخل القلعة الحمراء، مؤكدًا أن الأهلي كان يعوّل على المشاركة كمُنظم للبطولة وبصفته بطلاً للسوبر المحلي، ما يمنحه أفضلية في اختيار مجموعته خلال المنافسات. وأضاف: "الأهلي شاف إن مشاركته وحده تضمن له الأفضلية، والزمالك كان هيشارك بتخريجة إدارية معينة".

وأكد شوبير أن إدارة الأهلي ترى أن قرار اتحاد اليد بترشيح الزمالك يُخل بالتوازن الذي كان يسعى النادي للحفاظ عليه كمُنظم للبطولة، موضحًا أن الجميع الآن في انتظار الحسم من الاتحاد الدولي لكرة اليد.

واختتم: "الأهلي بيدور على مصلحته، وده حقه، لكن اتحاد اليد قرر ترشيح الزمالك أيضًا، والموقف حالياً في يد الاتحاد الدولي".