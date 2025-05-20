الامارات | حاكم الشارقة يستقبل «ملك آسيا» ويكافئ الأبطال بمبلغ 20 مليون درهم

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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يستقبل «ملك آسيا» ويكافئ الأبطال بمبلغ 20 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي واللاعبين الذين حققوا لقب دوري أبطال آسيا للأندية 2 لكرة القدم، بعد فوزهم في المباراة النهائية على فريق ليون سيتي السنغافوري 2-1 يوم الأحد الماضي في انجاز تاريخي يحققه النادي لأول مرة.
وأعلن سموه عن مكافأة الأبطال بمبلغ 20 مليون درهم تقديراً لانجازهم الفريد الذي يعزز خزائن الانجازات لكرة القدم الإماراتية.
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