شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى والزمالك فى الكؤوس الأفريقية لليد قبل مواجهات ربع النهائى والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق، اليوم الثلاثاء، مباريات دور ربع النهائى ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس للرجال التى يستضيفها النادى الأهلى خلال الفترة من 14 حتى 23 مايو الجارى بمشاركة الأهلى والزمالك من مصر.

شهد مشوار الأهلى والزمالك للوصول إلى ربع النهائى تحقيق العلامة الكاملة بدور المجموعات.

مشوار الأهلى

الفوز على ريد ستاد الإيفوارى بنتيجة 39- 18.

الفوز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 30-18

الفوز على الترجى التونسى 25-23 .

الفوز على فانز الكاميرونى بنتيجة 39-18.

مشوار الزمالك

الفوز على فاب الكاميروني بنتيجة 27-18 .

الفوز على جى إس كي الكونغولي بنتيجة 33-13.

الفوز على منتدى درب سلطان المغربى 36-20 .

الفوز على وداد سمارة المغربى بنتيجة 34-18.

وتوج فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي مؤخرا بلقب السوبر الأفريقي لكرة اليد بالفوز على الترجي التونسي في النهائي على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي فرع الجزيرة، ليتأهل إلى بطولة العالم للأندية 2025 بمصر.

وحصد فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك المركز الثالث والميدالية البرونزية للسوبر الأفريقي بالفوز على درب سلطان المغربي بنتيجة 41-20.