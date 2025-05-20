شكرا لقرائتكم خبر عن موعد حسم صراع الأهلى وبيراميدز على لقب "بطل دوري نايل 2025" والان مع تفاصيل الخبر

جولة واحدة تحسم بشكل رسمى بطل دوري نايل هذا الموسم بين الاهلى وبيراميدز والذى أقيم بنظام إستثنائى يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو بالجولة الاخيرة، سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية. وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي. وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية. وتلعب 9 أندية في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري هذا الموسم 2024 / 2025:

سيراميكا × بيراميدز



الأربعاء 28 مايو الساعة 8 مساءاً على ستاد هيئة قناة السويس

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى الدوري حتى نهاية الموسم 2024 / 2025 :



الاربعاء 28 مايو



الأهلي مع فاركو الساعة 8 مساء على ستاد القاهرة