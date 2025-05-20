شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين الأهلي وفاركو لحسم التعاقد مع ياسين مرعي وعمرو ناصر والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مع نظرائهم في نادي فاركو خلال الأسبوع القادم للاتفاق على ضم الثنائي عمرو ناصر وياسين مرعي لاعبي الفريق السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل وجود رغبة لدي مسئولي القلعة الحمراء في ضم ثنائي فاركو قبل المشاركة في كأس العالم للأندية في شهر يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

ولا تزال المفاوضات بين الطرفين مستمرة، حيث بدأ فاركو المفاوضات مع الأهلي بتحديد مبلغ 120 مليون جنيه للتخلي عن خدمات الثنائي ناصر ومرعي للقلعة الحمراء، على أمل أن يوافق الأهلي على بيع الثنائي مقابل 100 مليون جنيه، فيما يحاول مسئولي الأهلي تخفيض المبلغ المطلوب وألا تزيد قيمة صفقة الثنائي عن 70 مليون جنيه.

ونجح فريق الأهلي في الاقتراب خطوة جديدة من لقب الدوري المصري الممتاز بهدف في الوقت بدل الضائع ضد البنك الأهلي، وفي المقابل تمسك بيراميدز بآماله فى اللقب، بفوزه على بتروجت (2-0)، ضمن الجولة ذاتها.

ويتبقى لكل فريق مباراة أخيرة، الأهلي ضد فاركو، وبيراميدز أمام سيراميكا، يوم الاربعاء 28 مايو الجاري فى الثامنة مساء.



ويحتاج النادي الأهلي للفوز فى الجولة الأخيرة أمام فاركو من أجل حسم لقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي، دون النظر لنتيجة مباراة بيراميدز وسيراميكا، ويرجع ذلك إلى تفوق النادي الأهلي على بيراميدز بفارق نقطتين.

أما حال تعادل بيراميدز مع سيراميكا فى الجولة الختامية فيكتفي الأهلي بالتعادل من أجل حسم لقب دوري نايل.

وحال خسارة بيراميدز أمام سيراميكا فيُتوج النادي الأهلي بشكل رسمي بلقب المسابقة المحلية رقم 45 فى تاريخه.

أما إذا فاز بيراميدز فإنه يحتاج للانتصار بفارق 7 أهداف ليتفوق على منافسه (+7 للأهلي مقابل +1 لبيراميدز في الوقت الحالي).

وقد يؤدي فوز بيراميدز بفارق 6 أهداف، وتعادل الأهلي سلبيا مع فاركو، إلى اللجوء للبند الثالث من المادة 15 للائحة المسابقة، وهو عدد الأهداف التي سجلها كل فريق خارج أرضه، في مباريات المرحلة النهائية.



ويتوقف رصيد الفريق الأحمر حينها عند 55 نقطة.. وإذا خسر بيراميدز أو تعادل، يتوج الأهلي.. أما فوز بيراميدز فيمنحه اللقب رسميًا.