شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم مع ريفيرو موقف على معلول من المشاركة فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يناقش مسئولو النادى الأهلى، مع الإسبانى خوسيه ريفيرو المدير الفنى الجديد ملف قائمة الفريق فى كأس العالم للأندية قبل سفر المارد الأحمر يوم 4 يونيو المقبل إلى أمريكا للمشاركة فى هذا الحدث الكروى الهام.

موقف على معلول من كأس العالم للأندية

تضم قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية 35 لاعباً لكن قائمة كل مباراة ستكون 26 لاعباً، ويبحث مسئولو الأهلي مع المدرب الإسباني مصير بعض لاعبي الفريق من المشاركة في كأس العالم للأندية وفي مقدمتهم النجم التونسي علي معلول لاعب الفريق الذي ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وقرر الأهلي عدم تجديد عقد معلول ليتأكد رحيله من النادي في الموسم المقبل لكن مشاركته في كأس العالم للأندية مازالت محل نقاش، وعانى معلول من إصابة طويلة بقطع في وتر أكيليس، تعرض لها أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 18 مايو 2024، ورغم عودته إلى الملاعب قبل أسابيع، إلا أن مشاركاته فى المباريات باتت قليلة، ومن مقاعد البدلاء عادةً، وتم رفع اسم اللاعب من قائمة الفريق مطلع الموسم الجاري بسبب الإصابة قبل ان يتم قيده في يناير الماضي عقب تعافيه من الإصابة.

اتجاه لاستبعاد معلول من كأس العالم

تشير المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء إلى أن الاتجاه الأقرب هو استبعاد معلول من قائمة الأهلي في كأس العالم لأنه لن يكون موجودا مع الفريق في الموسم المقبل، ولن يكون له دور فني في البطولة العالمية، لكن هناك اقتراح من جانب البعض داخل النادي بتواجد النجم التونسي في القائمة على سبيل التكريم.

ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منح الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية أحقية ضم أي عدد من اللاعبين الأجانب بشرط موافقة الاتحاد المحلي، وهذا سيُسهّل مهمة تواجد معلول في البطولة العالمية.

جلسة الأهلي مع ريفيرو تحسم مصير معلول من كأس العالم للأندية

إدارة الأهلي سوف تحسم الجدل بشأن تواجد معلول مع الفريق في كأس العالم للأندية خلال الأيام المقبلة مع المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو المتواجد حالياً في القاهرة، لكن سيتم إعلان التعاقد معه عقب مباراة فاركو يوم 28 مايو الجاري في ختام بطولة الدوري التي يحتاج الأهلي للفوز بها من أجل التتويج ببطولة الدوري بشكل رسمي أو التعادل شريطة ألا يفوز بيراميدز على سيراميكا بخماسية.