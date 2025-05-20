شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تُجهز لعقد مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل لائحة الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تعقد رابطة الأندية المصرية المحترفة مؤتمرا صحفيا أواخر يونيو المقبل من أجل إعلان تفاصيل لائحة الدوري للموسم الجديد وأي تغييرات أو تعديلات تطرأ عليها منعا للجدل الذي أثير في الموسم الحالي بعد أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقرارات الخاصة بها.

وأمهلت الرابطة الأندية 30 يوما تنتهي في 18 يونيو المقبل لتلقي واستقبال أي أفكار خاصة باللائحة الجديدة قبل عقد مؤتمر صحفي لإعلان اللائحة النهائية وشرحها للجميع منعا لأي جدل يثار حولها في الموسم الجديد.

وأصدرت رابطة الأندية بيانا رسميا عقب الاجتماع الذي عقدته مع الأندية الأحد الماضي ، وتضمن ما يلي :

في ضوء الاجتماع الذي عقدته رابطة الأندية المصرية المحترفة، بحضور 15 نادياً من أندية الدوري الممتاز، وغاب عنه كل من نادي الزمالك ونادي بيراميدز ونادي حرس الحدود، وبعد مناقشات مستفيضة حول أوضاع المسابقة وطلبات الأندية، تقرر ما يلي:

أولا- استجابة لطلبات الأندية تقرر إلغاء الهبوط في الموسم الرياضي الجاري 2024-2025، مع استمرار إقامة الدوري بنظامه الحالي، على أن يتم اعتباراً من الموسم المقبل هبوط 4 أندية وصعود 3 من القسم الثاني، وذلك لتحقيق التوازن التنافسي وتدارك الظروف الاستثنائية الحالية.

ثانياً-تناشد رابطة الاندية موسسات الدولة ممثلة في مجلس النواب الموقر، و دولة السيد رئيس مجلس الوزراء ، السيد وزير الشباب والرياضة، بالتعجيل في إصدار قانون الرياضة الجديد وما يتضمنه من نصوص خاصة بالاستثمار الرياضي التي تمكّن الأندية من تحويل قطاعات كرة القدم إلى شركات مساهمة، بما يضمن إدارة احترافية مستدامةو توفير التمويل اللازم للاندية وفق أفضل الممارسات العالمية.

ثالثاً- تجديد الثقة في مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة لموسم جديد، بناءً على رغبة الأندية الـ15 الحاضرة، مع اعتماد ترشيح النادي الأهلي للسيد إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي السابق ممثلا للنادي في الرابطة مكان الكابتن عماد متعب، والذي سبق وأن تقدم باستقالته من عضوية الرابطة .

رابعاً- منح الأندية المشاركة في الدوري الممتاز مهلة 30 يومًا، تنتهي في 18 يونيو 2025، لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن بنود لائحة المسابقة، وذلك ضمن خطة الرابطة لتطوير اللوائح وتحقيق أعلى معايير الشفافية والعدالة التنافسية.

خامساً- موافقة الأندية على انطلاق موسم الدوري المصري الممتاز 2025-2026 يوم 15 أغسطس المقبل، وينتهي بنهاية مايو 2026، وذلك ضمن خطة الرابطة لعودة الانتظام الكامل للمسابقة وتفادي تكدس المباريات.

سادسًا - بشأن لائحة قيد اللاعبين الأجانب، تؤكد رابطة الأندية المصرية المحترفة رغبة الاندية في بقاء العدد المحدد لقيد اللاعبين الأجانب (5 فوق السن و3 تحت السن) مع مشاركة 6 لاعبين في المباراة أحدهم على الأقل تحت السن حفاظًا على استقرار اللوائح الفنية المعتمدة للمواسم المقبلة.