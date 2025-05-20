شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة أفريقيا للشطرنج تحت سفح الأهرامات اليوم بمشاركة 17 دولة والان مع تفاصيل الخبر

يُقام في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء حفل ختام منافسات البطولة الأفريقية للشطرنج للرجال والسيدات والمؤهلة لكأس العالم للشطرنج، والتي انطلقت تحت سفح الأهرامات يوم 13 مايو الجاري، ويُشارك في البطولة 17 دولة هي: الجزائر، المغرب، تونس، السودان، ليبيا، كوت ديفوار، الكاميرون، كينيا، مدغشقر، موريشيوس، جنوب أفريقيا، السنغال، الصومال، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي بجانب مصر الدولة المستضيفة للحدث.

وتشارك مصر فى منافسات البطولة الأفريقية بقائمة تضم 10 لاعبين بواقع 5 لاعبين و5 لاعبات وهم باسم أمين، أحمد عدلي، أدهم فوزي، ديڤيد جورج، حامد وفا، شروق وفا، شاهندة وفا، جوي روماني، جنى محمد زكي، ديمة علاء، بجانب مشاركة نحو 25 لاعبا مصريا فى المنافسات للمنافسة على الألقاب الفردية.

من جانبه قال اللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصرى للشطرنج، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يهنئه ومجلس الإدارة على التنظيم الناجح للبطولة الأفريقية للشطرنج، وأكد الدكتور أشرف صبحى حضوره حفل ختام البطولة الأفريقية مع وعده بلعب مباراة شطرنج مع أحد أبطال البطولة الأفريقية كونه من ضمن هواة رياضة الشطرنج.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن استضافة مصر للأحداث الرياضية يسير ضمن توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر قبلة لكل الأحداث والفعاليات الرياضية، مطالبا بمجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج بالاستمرار في نشر اللعبة خاصة بين طلاب المدارس ضمن مشروع شطرنج المدارس مما سيكون له بالغ الأثر في زيادة الانتشار.

كما أشادت السنغالية ناديجدا ماروكشينا، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للشطرنج، بالتنظيم الجيد للبطولة، وقالت إن مصر تتزعم القارة الأفريقية في لعبة الشطرنج، حيث تحتل المركز الأول بين دول القارة نظرا لوجود أساتذة مصريين فى اللعبة، كما تضم عددا كبيرا من الممارسين للعبة حتى تحولت إلى رياضة شعبية يقبل عليها الجميع من مختلف الأعمار مما جعل القاهرة تتعزم القارة السمراء فى اللعبة.

وأضافت نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للشطرنج أنه يتم العمل من جانب الاتحاد القارى للعبة على جذب أكبر عدد ممكن من اللاعبين فى رياضة الشطرنج من خلال توسيع قاعدة المشاركة عبر تدريب أكبر عدد من المتدربين لتدريب الكثير من اللاعبين.

وكشفت السنغالية ناديجدا ماروكشينا، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للشطرنج، أنه يتم العمل على زيادة إقامة البطولات للشطرنج حول العالم بهدف جذب انتباه المسئولين في اللجنة الأولمبية الدولية للبدء في أولى الخطوات الصحيحة لضم اللعبة حتى يتم اعتمادها ضمن الألعاب الأولمبية في أقرب فرصة ممكن وسوف يتم ذلك بالتنسيق المباشر مع الاتحاد الدولي للشطرنج.