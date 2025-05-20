شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب وصول عروض خليجية لبيع أليو ديانج في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسولو النادي الأهلي عروض رسمية من أندية سعودية تمهيدا للتعاقد مع المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر والمعار حاليا إلى نادي الخلود السعودي، بعدما استقر الرأس داخل القلعة الحمراء على إعادة تسويق الدبابة المالية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل صعوبة قيده في قائمة الأهلي للموسم الجديد، بسبب التكدس في قائمة اللاعبين الأجانب بالأهلي.

وتشهد قائمة الأهلي وجود عدد كبير من اللاعبين الأجانب مثل أشرف بن شرقي وأشرف داري ونيتس جراديشار ومحمد علي بن رمضان، ويحيى عطية الله ورضا سليم وعلي معلول واليو ديانج، وجاري الانتهاء من حل مسألة الأعداد الزائدة في قائمة اللاعبين الأجانب بقائمة الأهلي قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وأبدت عدد من الأندية السعودية رغبته في ضم اليو ديانج بشكل نهائي من الأهلي على رأسهم نادي الخلود الذي يلعب له في الوقت الحالي، لاسيما بعد تألقه في دوري روشن على مدار الموسم الحالي، ولفت أنظار العديد من الأندية التي ترغب في تقديم مبلغ مالي كبير نظير التعاقد مع اللاعب المالي.

نجح فريق الأهلي في الاقتراب خطوة جديدة من لقب الدوري المصري الممتاز بهدف في الوقت بدل الضائع ضد البنك الأهلي، وفي المقابل تمسك بيراميدز بآماله فى اللقب، بفوزه على بتروجت (2-0)، ضمن الجولة ذاتها.

ويتبقى لكل فريق مباراة أخيرة، الأهلي ضد فاركو، وبيراميدز أمام سيراميكا، يوم الاربعاء 28 مايو الجاري فى الثامنة مساء.

ويحتاج النادي الأهلي للفوز فى الجولة الأخيرة أمام فاركو من أجل حسم لقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي، دون النظر لنتيجة مباراة بيراميدز وسيراميكا، ويرجع ذلك إلى تفوق النادي الأهلي على بيراميدز بفارق نقطتين.

أما حال تعادل بيراميدز مع سيراميكا فى الجولة الختامية فيكتفي الأهلي بالتعادل من أجل حسم لقب دوري نايل.

وحال خسارة بيراميدز أمام سيراميكا فيُتوج النادي الأهلي بشكل رسمي بلقب المسابقة المحلية رقم 45 فى تاريخه.

أما إذا فاز بيراميدز فإنه يحتاج للانتصار بفارق 7 أهداف ليتفوق على منافسه (+7 للأهلي مقابل +1 لبيراميدز في الوقت الحالي).

وقد يؤدي فوز بيراميدز بفارق 6 أهداف، وتعادل الأهلي سلبيا مع فاركو، إلى اللجوء للبند الثالث من المادة 15 للائحة المسابقة، وهو عدد الأهداف التي سجلها كل فريق خارج أرضه، في مباريات المرحلة النهائية.



ويتوقف رصيد الفريق الأحمر حينها عند 55 نقطة.. وإذا خسر بيراميدز أو تعادل، يتوج الأهلي.. أما فوز بيراميدز فيمنحه اللقب رسميًا.