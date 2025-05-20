شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصرى يكثف اتصالاته مع كامل أبو على للتراجع عن الاستقالة والان مع تفاصيل الخبر

كثف أعضاء مجلس إدارة النادى المصرى فى الساعات الأخيرة تواصلهم مع كامل أبو علي، رئيس النادي المستقيل مؤخراً من منصبه، لإقناعه بالتراجع عن الاستقالة، وذلك عقب الجلسة الأخيرة التي جمعت أعضاء مجلس المصري مع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد مساء أمس تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وكان اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد اجتمع بمجلس المصرى خلال الساعات الأخيرة، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك للنظر في إرجاء قبول الاستقالة التي قدمها كامل أبو علي لأسباب صحية.

وخلال الاجتماع أبدى اللواء محب حبشي وكذلك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي كان يتابع الاجتماع أولًا بأول تفهمهما الكامل لوجهة نظر المجلس بضرورة التروي وافساح الوقت للمجلس للتشاور مع كامل أبو علي لإثنائه عن الاستقالة لحين عودة سيادته من خارج البلاد.

كما أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد كذلك على استمرار الدعم المقدم للنادي المصري وجماهيره خلال الفترة المقبلة، والتي سيواصل خلالها المجلس مساعيه مع أبناء بورسعيد من كافة الجهات المعنية والسياسية والشعبية لإثناء كامل أبو علي عن قراره بالاستقالة ارساء لحالة الاستقرار التي يعيشها النادي المصري على كل المستويات والأصعدة.