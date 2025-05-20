شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام ريد ستار الإيفوارى فى ربع نهائى الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك نظيره ريد ستار الإيفوارى الثانية ظهراليوم الثلاثاء فى إطار ربع نهائى بطولة الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادي الأهلي خلال الفترة من 14 حتي 23 مايو الجاري.

ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على جى إس كي الكونغولي بنتيجة 33-13 في ثانى مبارياته، بعدما فاز على فاب الكاميروني بضربة البداية الأربعاء بنتيجة 27-18 قبل أن يهزم منتدى درب سلطان المغربى 36- 20 ثم الفوز علي وداد سمارة المغربي بنتيجة 34-18 .

وحصد فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك المركز الثالث والميدالية البرونزية للسوبر الأفريقي بالفوز على درب سلطان المغربي بنتيجة 41-20.

ويعتمد فريق الزمالك على الخبرات أمثال كريم هنداوى و أحمد الأحمر و أكرم يسرى و معهم الثلاث صفقات الجديدة التى أبرمها الفريق للتدعيم فى السوبر والكؤوس الأفريقية وهم المونتينيجري برانكو فويكوفيتش، قادماً من دينامو بوخارست الروماني، ويشغل مركز الظهير الأيمن، والتونسي يوسف معرف، قادماً من الصفا السعودي، ويشغل مركز الظهير الأيسر، وبيجاد مروان، قادماً من سبورتنج، ويجيد اللعب في مركز الدائرة.