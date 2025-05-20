شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك لحسم التأهل لنهائى دورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى، اليوم الثلاثاء، فريق سلة الزمالك مع نظيره الأهلى فى منافسات الجولة الخامسة من نصف نهائى دورى سوبر السلة، وهى المباراة الفاصلة لحسم المتأهل إلى نهائى البطولة.

ووفقا لنظام البطولة فتقام بنظام best of 5، حيث إن الفريق الفائز في 3 مباريات يتأهل إلى الدور التالى، وتم اللجوء إلى المباراة الخامسة، بعد تعادل الأهلى و الزمالك في عدد مرات الفوز والخسارة، حيث فاز كل منهما في مباراتين، وأصبحت النتيجة حتى الان 2-2 ، بالمباريات التي تقام بصالة برج العرب الرئيسية بالإسكندرية.

وصعد الاتحاد السكندرى إلى نهائي البطولة، على حساب سبورتنج، على أن يلتقى الاتحاد في النهائي مع الفائز من مباراة الأهلى والزمالك.

وتشهد المباريات حضور جماهيرى بعدد 2000 مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية على حضور 2000 مشجع في المباراة الواحدة، بواقع 1000 مشجع لكل فريق، في مواجهتي نصف النهائي.