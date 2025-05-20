شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال نور الشربينى وزوجها بعد التتويج ببطولة العالم للاسكواش للمرة الثامنة والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، مع زوجها الدكتور عمرو الحلو، بعد عودتها إلى مصر عقب التتويج ببطولة العالم للاسكواش للمرة الثامنة في تاريخها لتتربع على عرش أكثر اللاعبات تتويجاً باللقب، بالمشاركة مع الماليزية المعتزلة نيكول ديفيد.

وكتبت نور الشربيني عبر حسابها الشخصي على إنستجرام: "عدت إلى المنزل لأجد هذه المفاجأة الجميلة من زوجي الرائع".



نور الشربيني وزوجها

ووصلت مساء أمس الاثنين البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى القاهرة، برفقة والدها عاطف الشربيني وشقيقها عمر، عقب تتويجها ببطولة العالم للاسكواش التى استضافتها شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات.

وفازت نور الشربيني في المباراة النهائية على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالمياً، بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 60 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-9, 4-11, 11-7.