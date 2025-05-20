شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة بنتايج تكشف حقيقة الرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أغلق المغربى محمود بنتايج لاعب الفريق الأول أى حديث عن إمكانية رحيله عن الفريق الفترة المقبلة، فى ظل ماتردد عن تلقيه عروض من الخارج للرحيل عن الزمالك، حيث أبلغ بنتايج المقربين منه برغبته فى شراء سيارة بمصر، لاستخدامها بدلا من الإيجار

وقال مصدر قريب من اللاعب ى تصريحات خاصة لليوم السابع أن بنتايج يدفع أموال كثيرة نظير إيجار السيارة، حيث يدفع الزمالك للاعب بدل السكن والانتقال، إلا أن أن بنتايج يرغب شراء سيارة لاستخدامها بدلا من الإيجار

وأضاف المصدر، أن بنتايج متمسك بالبقاء فى الزمالك واستكمال عقده مع الفريق الأبيض.

وقام الزمالك بتفعيل بند الشراء فى عقد اللاعب، من سانت ايتان الفرنسي، بموافقة بنتايج، الذى وقع عقود جديدة مع نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل.