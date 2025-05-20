شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواجه الإسماعيلى اليوم فى إياب ربع نهائى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق طلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، فريق الإسماعيلى على استاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات إياب دور ربع نهائى كأس عاصمة مصر.

وحسم التعادل السلبى نتيجة ذهاب ربع نهائى كأس عاصمة مصر بين الإسماعيلى وطلائع الجيش، فى المباراة التى أقيمت على استاد الإسماعيلية.

ويسعى هيثم شعبان المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، لقيادة فريقه إلى نص نهائى كأس عاصمة مصر، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز والتأهل، وحذر من خطورة مرتدات الإسماعيلى بقيادة الثنائى مروان حمدى ونادر فرج.

فى المقابل، يأمل تامر مصطفى المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، فى إعادة الفريق لسكة الانتصارات مجددا بعد دوامة النتائج السيئة التى يعانى منها الفريق فى الفترة الأخيرة، وطالب اللاعبين بغلق صفحة الدورى والتركيز على بطولة كأس عاصمة مصر من أجل التأهل وإسعاد جماهير الدراويش بالفوز.