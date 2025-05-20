شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انطلاق مباريات الجولة الثامنة لمرحلة حسم دوري نايل والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تفتتح منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الحسم فى دوري نايل السبت المقبل في الامتار الاخيرة للمسابقة ، ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام إستثنائى يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو بالجولة التاسعة والاخيرة، سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية. وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي. وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية. وتلعب 9 أندية في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

مواعيد مباريات الجولة الثامنة للدوري المصري

مجموعة التتويج

السبت 24 مايو

البنك الاهلى & المصري..8 مساء

بتروجت & الزمالك..8 مساء

سيراميكا & حرس الحدود..8 مساء

مجموعة الهبوط

الاحد 25 مايو

الاسماعيلى& الجونة..8 مساء

انبى & زد اف سى..8 مساء

مودرن سبورت & الاتحاد السكندري..8 مساء

طلائع الجيش & غزل المحلة..8 مساء

القناة الناقلة لمباريات دوري nile

وتنقل مباريات دوري نايل من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.