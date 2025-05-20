شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يستضيف بورنموث في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف مانشستر سيتي نظيره بورنموث، مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتضن ملعب «الاتحاد» مباراة الفريقين في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يدخل مانشستر سيتي هذه المواجهة وهو يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بـ65 نقطة حصدها من 36 مباراة، بينما يحتل بورنموث المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

حارس المرمى: إيدرسون.

الدفاع: نونيس، دياز، جفارديول وأوريلي.

الوسط: جوندوجان، كوفاسيتش ودي بروين.

الهجوم: برناردو سيلفا، عمر مرموش وجيرمي دوكو.