شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يلتقى اليوم مع مودرن سبورت لتأكيد التأهل بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق البنك الأهلى فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، مع فريق مودرن سبورت على استاد السلام الدولى، فى إطار منافسات إياب دور ربع نهائى كأس عاصمة مصر.

وحقق فريق البنك الأهلى فوزا مهما على مودرن سبورت بهدفين نظيفين فى مباراة الذهاب التى جمعتهما على استاد القاهرة الدولى.

ويبحث طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، مواصلة الأداء الرائع الذى يقدمه فريقه فى المباريات الأخيرة، وحذر لاعبيه من التهاون أمام مودرن سبورت، وطالبهم بالقتال من أجل تحقيق الفوز وتأكيد العبور لنصف النهائى عدم الاعتماد على نتيجة الذهاب، مؤكدا أن مودرن سبورت يمتلك لاعبين مميزين قادرين على إحداث الفارق.

فى المقابل، يسعى الجزائرى عبد الحق بن شيخة المدير الفنى لفريق مودرن سبورت، لمواصلة صحوته مع الفريق بعد تحقيق الانتصارات فى آخر المباريات والابتعاد عن مراكز الهبوط بعد الفوز على الإسماعيلى فى المباراة الماضية، وطالب لاعبيه بضرورة بذل أقصى جهد لرد الاعتبار أمام البنك الأهلى ومحاولة التأهل على حسابه لنصف نهائى كأس عاصمة مصر.