شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل سمير غانم.. تفاصيل الخلاف بين ثلاثى أضواء المسرح بسبب الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم الثلاثاء الذكرى الرابعة لوفاة ملك الكوميديا الفنان الكبير سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا 20 مايو عام 2021، في أحد المستشفيات بعد إصابته بفيروس كورونا، لتفقد السينما والدراما المصرية واحدا من أبرز معالمهما.

وفي واحد من أبرز لقاءاته، أعرب سمير غانم عن عشقه الكبير للنادي الأهلي، مازحًا: "نفسي وأنا في السن دا ألعب فى الأهلى.. وأجيب كرسي وأقعد فى الملعب واللى يجيب جون يتفضل".

وقال غانم إنه يميل إلى الأهلى بسبب جذوره العائلية، فقد كان والده يشجع الأهلي بحرارة ولديه طقوس مهمة فى المباريات، أبرزها أنه يمنع كل من حوله من الحديث نهائياً طوال المباراة.

كما كشف سمير غانم عن المشكلات التى كانت تحدث بين ثلاثي اضواء المسرح هو والضيف احمد وجورج سيدهم بسبب الاهلى والزمالك قائلا :"الضيف احمد رحمة الله عليه قد كان زملكاوي متعصب بشدة ، واذا انهزم الزمالك لا يخرج من منزله يعتكف ولا يرد على احد وذلك في أى مباراة ليس لقاء الاهلي فقط وكان يعرف جميع اللاعبين وعائلاتهم ثم روى واقعة يوم انهزم الفريق الابيض وفشلت جميع المساعى فى ان يجدوه.

واستعان غانم بعادل امام بدلاً من الضيف احمد ليغني معهم واستمر الفنان الكبير في سرد بعض الوقائع بالقول ان جورج سيدهم كان اهلاوياً متعصباً ودائماً ما كان يتشاجر مع الضيف ويقوم الثنائي دائماً بالمداعبات اما هو فكان بين الثنائي يكيد الضيف بهزيمة الزمالك ويكيد جورج بهزيمة الاهلي.

ولد سمير غانم 15 يناير عام 1937، وتخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ورغم ذلك إلا أنه أحب التمثيل، والذي كان بدايته التقائه بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكوّنوا معًا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي اشتهر على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، والمسرحيات والأفلام، ثم انحلت الفرقة بوفاة الضيف أحمد عام 1970.



وشارك سمير غانم في بطولة 150 فيلما أشهرها "30 يوم في السجن، وأميرة حبي أنا، والبنات عايزة إيه، وإحنا بتوع الإسعاف، والمجانين الثلاثة، منتهى الفرح، والقاهرة في الليل، وحب على شاطىء ميامي، وإضراب الشحاتين، والعميل 77، وأهلا يا كابتن، ولاد الحلال"، وتألق أيضا على شاشة التلفزيون، وقدم 70 مسلسلا أبرزها "كابتن جودة، أهلا فطوطة، حكاية ميزو، الكبير أوي، ناس بالمقلوب، تركة جدو، رجل شريف جدا".