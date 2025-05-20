شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الرحلة.. الأهلي يوجه الشكر إلى علي معلول نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو النادي الأهلي على توجيه الشكر إلى التونسي علي معلول لاعب الفريق الأحمر بعد نهاية الموسم الحالي، وعدم تجديد عقده الذي ينته بنهاية الموسم الحالي، ليضع حدا لرحلة النجم التونسي الناصعة داخل جدران القلعة الحمراء والتي استمرت لمدة 9 سنوات توج خلالها بالعديد من الألقاب.

ولم يشارك علي معلول في الموسم الحالي إلا أوقات قليلة للغاية بسبب تعرضه للإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال الموسم الماضي ، حيث خرج بشكل مستمر من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق، ولم يشارك إلا دقائق قليلة مع عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي.

وفي الدقائق الأخيرة من عمر مباراة الأهلى والبنك الأهلى، التى فاز بها المارد الأحمر فى الوقت القاتل 2-1، تم استدعاء علي معلول للدخول كبديل، إلا أن عماد النحاس إشار إليه بالعودة مرة أخرى إلى مقاعد البدلاء، لتظهر على التونسي ملامح الغضب.

وبعدها ذهب عماد النحاس إلي علي معلول من جديد على مقاعد البدلاء ليقوم بتغييره.

وشارك معلول بديلا فى الدقيقة 90+1 على حساب إمام عاشور، قبل أن يسجل المارد الأحمر هدف الفوز في الدقيقة 90+6 عن طريق وسام أبو علي.

ولكن معلول غادر أرض الملعب فور إطلاق صافرة النهاية، كما لم يحتفل بالهدف القاتل مع زملائه.

وعانى معلول من إصابة طويلة بقطع في وتر أكيليس، تعرض لها أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم 18 مايو 2024.

ورغم عودته إلى الملاعب قبل أسابيع، إلا أن مشاركاته فى المباريات باتت قليلة، ومن مقاعد البدلاء عادةً.

مواجهة حسم الدوري بين الأهلى وفاركو

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو فى الثامنة مساء الأربعاء 28 مايو باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الاخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

ونجح فريق الأهلي في الاقتراب خطوة جديدة من لقب الدوري المصري الممتاز بهدف في الوقت بدل الضائع ضد البنك الأهلي، وفي المقابل تمسك بيراميدز بآماله فى اللقب، بفوزه على بتروجت (2-0)، ضمن الجولة ذاتها.

ويتبقى لكل فريق مباراة أخيرة، الأهلي ضد فاركو، وبيراميدز أمام سيراميكا، يوم الاربعاء 28 مايو الجاري فى الثامنة مساء.



ويحتاج النادي الأهلي للفوز فى الجولة الأخيرة أمام فاركو من أجل حسم لقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي، دون النظر لنتيجة مباراة بيراميدز وسيراميكا، ويرجع ذلك إلى تفوق النادي الأهلي على بيراميدز بفارق نقطتين.

أما حال تعادل بيراميدز مع سيراميكا فى الجولة الختامية فيكتفي الأهلي بالتعادل من أجل حسم لقب دوري نايل.

وحال خسارة بيراميدز أمام سيراميكا فيُتوج النادي الأهلي بشكل رسمي بلقب المسابقة المحلية رقم 45 فى تاريخه.

أما إذا فاز بيراميدز فإنه يحتاج للانتصار بفارق 7 أهداف ليتفوق على منافسه (+7 للأهلي مقابل +1 لبيراميدز في الوقت الحالي).

وقد يؤدي فوز بيراميدز بفارق 6 أهداف، وتعادل الأهلي سلبيا مع فاركو، إلى اللجوء للبند الثالث من المادة 15 للائحة المسابقة، وهو عدد الأهداف التي سجلها كل فريق خارج أرضه، في مباريات المرحلة النهائية.



ويتوقف رصيد الفريق الأحمر حينها عند 55 نقطة.. وإذا خسر بيراميدز أو تعادل، يتوج الأهلي.. أما فوز بيراميدز فيمنحه اللقب رسميًا.