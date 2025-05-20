شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق الأكثر مشاركة في كأس العالم للأندية قبل انطلاق نسخة 2025 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر عشاق كرة القدم بلهفة وشوق، انطلاق منافسات كأس العالم للأندية، لنسخة 2025، المقرر إنطلاقها في يونيو المقبل، بالولايات المتحدة الأمريكية، ويشارك بها النادي الأهلي.

وتواجد الأهلي المصري، على رأس الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، كما أنه وقع في المجموعة الأولى رفقة كل من، إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

وتعد هذه المرة التاسعة، التي يشارك فيها الأهلي، ببطولة مونديال الأندية، عبر تاريخه، وذلك في أعوام 2005، و2006، و2008، 2012، و2013، و2020، و2021، و2022، 2023.

وجاء ترتيب الأندية الأكثر مشاركة في كأس العالم للأندية، قبل هذه النسخة، كالتالى..

1- أوكلاند سيتى – 11 مرات.

2- الأهلى – 9 مرات

3- ريال مدريد – 7 مرات

4- مونتيري المكسيكي – 6 مرات

5- برشلونة – 5 مرات

6- باتشوكا المكسيكى – 5 مرات

7- الهلال السعودى – 4 مرات

8- كلوب أمريكا – 4 مرات

9- مازيمبى – 4 مرات

10- الترجى التونسى – 4 مرات