شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة حاسمة مع عبد الله السعيد فى الزمالك بعد أزمة التجديد والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو نادى الزمالك عقد جلسة مع عبدالله السعيد لاعب الفريق الاول قبل مباراة بيراميدز بننهائي كأس مصر المقرر لها الشهر المقبل ، لتكون الجلسة الحاسمة لتجديد عقده مع الفريق.

ومن المقرر ان تكون الجلسة هى الحاسمة فى ملف تجديد عقد عبدالله السعيد ، اما الاتفاق على القيمة المالية لتجديد عقده ، او الاستقرار على عدم التجديد ، حيث ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم ويحق له الرحيل

وشهدت الساعات الماضية عدم انضمام عبدالله السعيد لمعسكر الفريق المقام بالاسماعيلية استعدادا لمباراة الدورى المقبلة امام بتروجت، على خلفية ازمة التجديد، حيث رفض الزمالك طلبات اللاعب المالية، فى الوقت الذى رفض فيه السعيد عرض الزمالك المالى للتجديد، حيث طلب اللاعب الحصول على

35 مليون جنيه فى الموسم، بخلاف منحة التعاقد ، بينما رفع مسئولو نادى الزمالك قيمة العرض المالى المقدم إلى عبد الله السعيد لتجديد عقده، في ظل تمسك الأبيض باستمرار اللاعب بين صفوفه، حيث رصد الزمالك 30 مليون جنيه لتجديد عقد اللاعب عن الموسم الواحد.

وكان عبد الله السعيد طلب 70 مليون جنيه لتجديد عقده لمدة موسمين، بالإضافة إلى منحة التعاقد، ما يوازى 35 مليون فى الموسم، وتمسك السعيد بمطالبه المالية، ومنح الإدارة مهلة حتى نهاية الموسم لحسم موقفهم سواء بالموافقة أو الرفض إلا أن اللاعب تمسك بطلباته المالية.



وكان عبدالله السعيد انضم للزمالك يناير 2024 ، ووفقا لعقده يحصل أول ستة أشهر على مقابل مادي 6 مليون جنيه، والموسم التالى يحصل على مقابل مادي 12 مليون جنيه.، وحال مد العقد موسم آخر سيحصل خلاله عبدالله السعيد على مقابل مادي 13 مليون جنيه.

ومن المنتظر أن تكون الجلسة المقبلة مع اللاعب قبل نهائي الكأس لغلق هذا الملف سواء بالوصول إلى اتفاق من عدمه، حتى يتم التركيز على كأس مصر خاصة وأنها البطولة المتبقية للفريق خلال الموسم بعد وداع الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر ، وضياع المنافسة على الدورى او الوصافة