شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الأخيرة من دوري نايل تحسم صراع عاشور ومنسى وفيصل على لقب الهداف والان مع تفاصيل الخبر

تحسم الجولة الاخيرة من دوري نايل الصراع المثير والشرس على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25، وبالتحديد بين الثلاثي المُكون من (إمام عاشور- ناصر منسي- أسامة فيصل).

ويتواصل الصراع الشرس بين ثنائي قطبي كرة القدم المصرية، الأهلي والزمالك والمكون من (ناصر منسي- إمام عاشور)، بالإضافة إلى أسامة فيصل، مهاجم فريق البنك الاهلي.

ويتواجد أيضًا إبراهيم عادل، نجم فريق بيراميدز، في صراع صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25.

وسجل إمام عاشور هذا الموسم مع الأهلي 17 هدفاً بجانب 9 تمريرات حاسمة في كافة البطولات.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

1- إمام عاشور، الأهلي، 12 هدفا.

2- أسامة فيصل، البنك الأهلي، 12 هدفا.

3- ناصر منسي، الزمالك، 11 هدفا.

4- ياو أنور، البنك الأهلي، 10 أهداف.

5- محمد بن حمودة، غزل المحلة، 9 أهداف.