شكرا لقرائتكم خبر عن 23 عاماً على أمتع المباريات.. زى النهارده الأهلى يتعادل مع الإسماعيلى 4/4 والان مع تفاصيل الخبر

مثل هذا اليوم وقبل 23 عاما، وتحديدا في 20 مايو لعام 2002.. كان التعليق الشهير"أحبائي الكرام، 90 دقيقة أشغال كروية شاقة، شعار المباراة اخدم نفسك بنفسك، الليلة بانوراما كروية رائعة" كما قال ميمي الشربيني حينها فلقد التقى الأهلي مع الإسماعيلي في الجولة الـ23 من الدوري المصري.. مباراة انتهت 4-4 كواحدة من أجمل مباريات الكرة المصرية تاريخيا.

بدأ الإسماعيلى تحت قيادة محسن صالح المباراة بتشكيل يضم: محمد صبحى فى حراسة المرمى – عمرو فهيم – عماد النحاس– إسلام الشاطر – محمد عبد الله - سيد معوض فى الدفاع – خميس جعفر – أحمد فتحى – محمد بركات فى الوسط – عبد الحميد بسيونى – محمد صلاح أبو جريشة فى الهجوم.

أما الأهلى فخاض اللقاء بتشكيل ضم: عصام الحضرى فى حراسة المرمى - هادى خشبة – وائل جمعة – شادى محمد – سيد عبد الحفيظ – محمد عمارة فى الدفاع – حسام غالى – عادل مصطفى – رضا شحاتة فى خط الوسط، وأحمد بلال ومحمد فاروق فى الهجوم.

يدخل الفريقان المباراة برصيد 57 نقطة لكل فريق، حيث سجل الأهلي 42 هدفا واستقبل 15 هدفا وحقق فوز كبير على الزمالك في المباراة الشهيرة بنتيجة 6-1، فيما سجل الإسماعيلي 44 هدفا واستقبل 11 هدفا وانتصر على الاتحاد بثلاثية، سجلها إسلام الشاطر ومحمد صلاح أبو جريشة وعطية صابر.

رباعية الإسماعيلى حملت توقيع كل من محمد بركات وعمرو فهيم وإسلام الشاطر وعطية صابر، بينما جاءت أهداف الأهلى عن طريق أحمد بلال هدفين وهدف لكل من محمد فارق وعلاء إبراهيم، ليخرج كل النقاد الرياضيين ويؤكدوا أن هذه المباراة هى أفضل مباريات الدورى الممتاز على مدار التاريخ.

بعد نجاح الإسماعيلى فى الخروج بنقطة يواصل أصحاب الرداء الأصفر نتائجهم الإيجابية ويتوجون بدرع الدورى العام موسم 2002/2001.

لعب الإسماعيلى فى هذه البطولة 26 مباراة فاز فى 20 مباراة وتعادل فى 6 ولم يهزم، وسجل لاعبوه 52 هدفا ودخل مرماهم 14 هدفا وجمع 66 نقطة.