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«طلب نسيب جون ونخلص المباراة تعادل».. شوبير يكشف واقعة مثيرة مع نجم الزمالك السابق

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معاذ عبد المنعم 0 تبليغ

«طلب نسيب جون ونخلص المباراة تعادل».. شوبير يكشف واقعة مثيرة مع نجم الزمالك السابق

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق، عن واقعة مثيرة مع جمال عبدالحميد، نجم نادي الزمالك السابق،

وقال أحمد شوبير، في تصريحات عبر قناة «الأهلي»: «كنا بنلاعب الزمالك الماتش الأخير في الدوري، التعادل كان يكفينا للفوز ببطولة الدوري، وكان بيلعب قدامي محمد حشيش، الكلام ده في موسم 86».

وأضاف: «ربنا كرمنا وسجلنا هدف والزمالك تعادل، سجلنا الهدف الثاني، وجمال عبدالحميد، كان بيلعب في الزمالك والمباراة كانت قاربت على الانتهاء».

وتابع: «جمال عبدالحميد، جاء لي أنا ومحمد حشيش، قال (يا جماعة التعادل يكفيكم خلوها اتنين اتنين وانتوا تاخدوا الدوري واحنا منخسرش)، حشيش، رد عليه قاله (روح العب ايه الكلام الفارغ ده)».

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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