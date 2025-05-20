شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات تحفيزية في المصري قبل مواجهة البنك الأهلي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

عقد ميمي عبد الرازق المدير الفني الجديد للنادي المصري، جلسة تحفيزية للاعبي الفريق، وذلك لتجديد الدوافع في استعادة العروض القوية والنتائج الإيجابية من أجل القتال على الفرصة الأخيرة في حسم المركز الرابع بالمربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري، خاصة وأن المباراة المقبلة للفريق البورسعيدي ستكون أمام البنك الأهلي والذي يسيطر على هذا المركز برصيد 37 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن المصري صاحب المركز الخامس.

كان مجلس إدارة النادي المصري وجه الشكر للتونسي أنيس بوجلبان، بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق فى الجولة السابعة من عمر منافسات حسم بطولة الدوري، برباعية نظيفة، قبل أن يعين ميمي عبد الرازق مدرباً مؤقتاً للفريق في آخر جولتين من عمر الدوري، أمام البنك الأهلي وحرس الحدود.

وفي ذات السياق، كشف مصدر بالنادي المصري ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مسئولي النادي البورسعيدي تواصلوا فى الساعات الأخيرة مع التونسي معين الشعباني مدرب الفريق السابق، والمدير الفني الحالي لنهضة بركان المغربي، وذلك لجس النبض حول إمكانية تدريبه للمصري فى الموسم الجديد.

وأكد المصدر، في تصريحاته، أن المدرب التونسي رفض الحديث عن أي أمور في الوقت الحالي قبل خوض مباراة العودة بنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية الأحد المقبل أمام سيمبا التنزاني، وكان الشعباني قاد نهضة بركان للفوز في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة.