شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يجتمعان مع مجلس المصرى بعد استقالة كامل أبو على والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع مجلس إدارة النادي المصري باللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك للنظر في إرجاء قبول الاستقالة التي قدمها كامل أبو على لأسباب صحية.

وخلال الاجتماع، أبدى اللواء محب حبشى وكذلك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي كان يتابع الاجتماع أولًا بأول تفهمهما الكامل لوجهة نظر المجلس بضرورة التروي وإفساح الوقت للمجلس للتشاور مع كامل أبو علي لإثنائه عن الاستقالة لحين العودة من خارج البلاد.

كما أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد على استمرار الدعم المقدم للنادي المصري وجماهيره خلال الفترة المقبلة، والتي سيواصل خلالها المجلس مساعيه مع أبناء بورسعيد من كافة الجهات المعنية والسياسية والشعبية لإرساء حالة الاستقرار التي يعيشها النادي المصري على كافة المستويات والأصعدة.