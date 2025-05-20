شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ترشيح ميدو.. الزمالك يصرف النظر عن ضم نجم الأهلي السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرف مسؤولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، النظر عن التعاقد مع محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وعلمت «المصري اليوم»، أن مسؤولي نادي الزمالك، قرروا صرف النظر عن التعاقد مع محمد شريف، في الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما تم ترشيحه من أحمد حسام «ميدو»، عضو لجنة التخطيط بالقلعة البيضاء.

وينتهي عقد محمد شريف، مع فريق الخليج السعودي، بنهاية الموسم الجاري، وقرر مسؤولي النادي السعودي عدم تجديد التعاقد معه.

وجاء قرار مسؤولي الزمالك، بسبب تراجع المستوى الفني للاعب في الموسم الحالي. وعدم ظهوره بالمستوى المنتظر منه مع فريق الخليج السعودي.

ويتحرك النادي الأبيض حاليًا للتعاقد مع أي من الثنائي المغربي كريم البركاوي أو العراقي مهند على، لتدعيم خط هجوم الفريق في الميركاتو الصيفي.

ويسعى الزمالك لتدعيم صفوفه بصفقات قوية لتساعده على الفوز بالبطولات في الموسم الجديد بعد التتائج المخيبة للآمال التي حققها الفريق هذا الموسم.