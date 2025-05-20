شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الزمالك بقيادة أيمن الرمادي اليوم الثلاثاء الانتظام فى معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية حتى مساء الأربعاء المُقبل، في إطار الاستعداد للفترة المُقبلة، فى ظل ارتباط الزمالك بمباريات مهمة في مسابقة الدوري، بجانب مباراة بيراميدز فى نهائي كأس مصر.

ويقام الدوري هذا الموسم بنظام استثائي من أجل المساهمة فى انتهائه بشكل مبكر، إذ لعبت مباريات الدور الأول بمواجهات الـ18 ناديًا بشكل طبيعي، فيما تم تقسيم الفرق في الدور الثاني لمجموعتي هبوط وحسم لقب بواقع 9 فرق في كل منهما حسب ترتيبهما.

موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت فى دوري نايل

يواجه الزمالك نظيره بتروجت فى الثامنة مساء السبت المقبل باستاد الكلية الحربية، فى ثامن جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت فى دوري نايل

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وبتروجت فى دوري نايل، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مباريات الزمالك القادمة

1- بتروجيت.. يوم السبت 24 مايو ..8 مساء على استاد الكلية الحربية

2- فاركو.. يوم السبت 31 مايو.. 8 مساء على استاد القاهرة

3_ بيراميدز..يوم 5 يونيو نهائى كأس مصر ..8 مساء على استاد القاهرة.