الامارات | المدفع: ملف المدرب الجديد للشارقة سيُحسم قريباً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، خالد عيسى المدفع، رداً على سؤال بشأن ملف المدرب الجديد للشارقة خلفاً للمدرب الروماني أولاريو كوزمين، الذي سينتقل إلى تدريب منتخب الإمارات الوطني، إنهم في إدارة النادي يسعون إلى حسم هذا الملف قريباً.

وأضاف المدفع لـ«الإمارات اليوم»، بشأن المرحلة المقبلة في مسيرة الشارقة، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه الفريق «الشارقة بات حالياً أمام مسؤولية كبيرة، كونه فاز بلقب آسيا، لذلك يجب المحافظة على هذا الإنجاز».

وتبقت للمدرب الروماني أولاريو كوزمين مباراتان فقط مع الشارقة، هما أمام خورفكان والوصل في الجولتين 25 و26 على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين، إذ سينتقل بعدها المدرب الروماني إلى تدريب المنتخب الوطني، وسيدشن مرحلته الجديدة مع «الأبيض» الإماراتي اعتباراً من 27 الجاري من خلال تجمع داخلي في دبي، استعداداً لمباراتي المنتخب المتبقيتين أمام أوزبكستان وقيرغيزستان يومي الخامس والعاشر من يونيو المقبل ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن المدرب كوزمين لم يعد مع الفريق من سنغافورة بالطائرة نفسها، إذ سيمكث يومين إضافيين في سنغافورة مع أسرته قبل عودته إلى الشارقة.