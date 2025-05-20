الامارات | سلطان عادل: ندعم كوزمين في تحقيق الحلم.. وهدفنا الصعود إلى كأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مهاجم شباب الأهلي، سلطان عادل، أن هدفه وحلمه هما الصعود إلى كأس العالم مع المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الجميع يجب أن يكونوا يداً واحدة لتحقيق هذا الحلم، حيث يجب دعم المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، في مهمته الوطنية، إضافة إلى دعم المدرب للاعبين من أجل توحيد الجهود لتحقيق حلم الجمهور.

وبدأ سلطان عادل مشواره مع فريق كلباء قبل أن ينتقل إلى شباب الأهلي عام 2023، لكن تمت إعارته في الوقت نفسه إلى كلباء مرة أخرى، ثم عاد إلى شباب الأهلي في يوليو 2024.

وخاض سلطان عادل مع شباب الأهلي خلال الموسم الحالي مباراة واحدة فقط، لمدة 30 دقيقة، لكنه رغم ذلك كان أساسياً في قائمة مدرب المنتخب الوطني السابق، البرتغالي بينتو، ونجح اللاعب في إحراز أغلى أهداف «الأبيض» في مشوار التصفيات حتى الآن، وكان هدف الفوز على كوريا الشمالية في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وقال سلطان عادل لـ«الإمارات اليوم»: «طموحنا بالتأكيد هو الصعود إلى كأس العالم، الفترة الماضية كانت صعبة، ولكن كنا قريبين من الحلم، ونتمنى دعم الجمهور والوقوف معنا حتى يتحقق الحلم، فالهدف والطموح مشترك بالتأكيد».

وعن تولي كوزمين مسؤولية تدريب المنتخب، حيث سيبدأ المدرب مهمته بشكل رسمي، يوم 27 الجاري، بعد الانتهاء من آخر مباريات الشارقة هذا الموسم، قال عادل: «كوزمين مدرب كبير وننتظر منه الإضافة، بالتأكيد ندعمه في بقية المشوار، ونتمنى أن يدعمنا هو الآخر لتحقيق حلم الوصول إلى كأس العالم في الفترة المتبقية، الأمل لايزال في أيدينا، ونحن قادرون على الصعود إلى البطولة».

وعن مشوار فريق شباب الأهلي هذا الموسم، تابع سلطان عادل: «الحمد لله، نبارك للجماهير، كنا على قدر المسؤولية، ونجحنا بالفوز في أربع بطولات، والقادم سيكون أفضل، ونعد الجمهور بالأفضل خلال الفترة المقبلة، واجهنا فريق الشارقة الصعب في سبع مواجهات قوية، الشارقة فريق كبير، لكن نجحنا في تحقيق أهم البطولات، ونعد الجمهور بالأفضل والمزيد».

سلطان عادل:



. نتمنى دعم الجمهور والوقوف معنا حتى يتحقق حلم المنتخب المونديالي.

. كوزمين مدرب كبير وننتظر منه الإضافة.

. نجحنا في شباب الأهلي بالفوز في أربع بطولات.. والقادم سيكون أفضل.