الامارات | «إتش إم الشاهين» يحلق بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في إيطاليا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حلّق ممثل الإمارات الجواد «إتش إم الشاهين» بلقب المحطة الإيطالية الخامسة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت في مضمار كابانيللي العشبي في العاصمة الإيطالية روما، أول من أمس، ضمن سباقات النسخة الـ32 للكأس الغالية.

وواصلت سباقات الكأس الغالية حضورها القوي، وتعزيز استمراريتها المهمة ووجودها في السباقات الأوروبية الكبيرة، تماشياً مع دعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ودوره الريادي الذي أسهم في إحداث نقلة نوعية في سباقات الخيول العربية بدول العالم كافة، كما تُقام سلسلة سباقات الكأس الغالية دعماً لخطط صناعة متطورة لسباقات الخيل العربية ومواصلة دعم الملاك والمربين حول العالم وتعزيز تربية واقتناء الخيل العربي.

وتمكن الجواد «إتش إم الشاهين» للمالك هلال العلوي وإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد جان فرانسوا، وقيادة الفارس كريستيان ديمورو، من تسجيل حضوره القوي وتأكيد جدارته بالتفوق بلقب سباق المحطة الإيطالية، مسجلاً فوزه الثامن من أصل تسع مشاركات.

واقتنص ممثل الإمارات الصدارة عند منعطف النهاية وتمكّن من توسيع الفارق بانطلاقته القوية في عمق المستقيم، ليظهر البطل أداءً مميزاً وعرضاً لافتاً مكنه من حصد لقب السباق الذي أقيم لمسافة 2000 متر عشبي وسط مشاركة 16 خيلاً تمثل أفضل مرابط الخيل العربية في إيطاليا وأوروبا، ضمن الفئة الثانية للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وبلغت جوائز السباق 300 ألف يورو.

وجاء في المرتبة الثانية «عفجان» بشعار الشقب ريسينغ وإشراف جون دو ميول، بقيادة الفارس أوليفييه داندينيه، فيما حلّ بالمرتبة الثالثة «اكسترا تايم» ملك جي نيفينز وإشراف ديفيد موريسون وقيادة الفارس اليكسيس لوميتر.

حضر السباق وتوّج الفائزين سفير الدولة في إيطاليا، عبدالله السبوسي، والأمين العام للجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، فيصل الرحماني، إلى جانب رئيس الاتحاد الإيطالي للخيل العربية، ماتيا كادروبي، كما شهد السباق حضوراً دبلوماسياً رفيع المستوى من البعثات الدبلوماسية الصديقة كافة.