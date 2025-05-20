الامارات | لا فائز في «ديربي أبوظبي».. وانتصار صعب لـ «العميد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل الوحدة وضيفه الجزيرة 2-2 في «ديربي أبوظبي» المثير، أمس، على استاد آل نهيان، في افتتاح الجولة الـ25 من دوري «أدنوك» للمحترفين، التي شهدت أيضاً فوزاً صعباً للنصر على كلباء 3-2، فيما فرض عجمان التعادل السلبي على العين في استاد هزاع بن زايد.

وحافظ الوحدة على حظوظ التأهل المباشر إلى دوري أبطال آسيا للأندية «النخبة»، بارتقائه إلى المركز الثاني مؤقتاً بفارق الأهداف عن الشارقة برصيد 45 نقطة لكل منهما، فيما تراجع الجزيرة للمركز السابع برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة عن النصر الذي تقدم للمركز السادس، أمّا العين فقد حافظ على مركزه الخامس برصيد 41 نقطة، وعزّز عجمان مركزه الـ10 برصيد 28 نقطة.

وافتتح الجزيرة التسجيل عبر تسديدة من خارج المنطقة للمغربي نسيم الشاذلي، أسكنها بقوة على يمين حارس الوحدة راشد علي، ونجح الوحدة في التعديل برأسية محمد غرباني (38).

وفي الشوط الثاني، تقدم الجزيرة مجدداً عبر الأرجنتيني رامون ميريز محولاً كرة ركنية برأسه في المرمى (64)، قبل أن تثمر محاولات الوحدة عن احتساب الحكم الدولي عمر آل علي، ركلة جزاء نفذها السوري عمر خريبين بنجاح (83) وينتهي «الديربي» بالتعادل.

تعادل سلبي

وتعادل العين مع عجمان من دون أهداف في استاد هزاع بن زايد، ليحافظ «الزعيم» على المركز الخامس برصيد 41 نقطة، فيما احتل «البرتقالي» المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

وجاءت بداية المباراة، حذرة من قبل الفريقين، مع بعض المحاولات الخجولة عبر تسديدات من خارج منطقة الجزاء لم تسفر عن خطورة، قبل أن ينشط العين تدريجياً، مع التركيز بصورة أكبر عبر التسديدات من خارج المرمى كان أخطرها عبر المهاجم إريك في الدقيقة 27، إلا أن دفاعات «البرتقالي» ومن خلفها الحارس علي الحوسني، كانت كفيلة بإبطال خطورة «الزعيم».

وفي بداية الشوط الثاني، أهدر المغربي سفيان رحيمي فرصة افتتاح التسجيل، بعد تلقيه تمريرة خلفية بالكعب من لابا كودجو، إذ سدد الكرة بعيداً عن القائم الأيسر للحوسني.

وواصل العين ضغطه، وأرسل لابا كرة ذكية عميقة إلى رحيمي داخل المنطقة سددها الأخير بقوة، إلا أن الحوسني كان لها بالمرصاد، واستمر تألقه بإبعاد تسديدة بلاسيوس القوية من ركلة حرة، وألغى الحكم هدفاً للعين سجله الأرجنتيني سانابريا في الدقيقة 90+2، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

النصر لـ «العميد»

خرج النصر فائزاً بصعوبة أمام مضيفه كلباء 3-2، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة، فيما تجمد رصيد كلباء عند 31 نقطة.

وقدم النصر أداءً لافتاً في الشوط الأول، بعد بداية سريعة استطاع من خلالها «العميد» افتتاح التسجيل في الدقيقة الخامسة عبر ركلة حرة نفذها البرازيلي ماتيوس دي أوليفيرا تلقاها البونسي سمير مميسيفيتش داخل المنطقة، وأرسلها بحركة مخادعة بالكعب لتسكن الزاوية اليمنى لحارس كلباء سلطان المنذري.

وعاد نجم ماتيوس دي أوليفيرا للسطوع مجدداً في الدقيقة 12، بتسجيله الهدف الثاني للنصر، بعد أن سدد ماتيوس كرة مخادعة لم يتمكن المنذري من صدها، فيما حملت الدقيقة 45 الهدف الثالث للنصر من هجمة مرتدة استثمرها بنجاح السويسري السويسري هاريس سيفيروفيتش حين سدد الكرة بنجاح على يسار الحارس المنذري.

وضغط كلباء مع انطلاق الشوط الثاني، لينجح سريعاً في تقليص الفارق في الدقيقة 48 عبر الإيطالي دانيل بيسا، بتسديدة ناجحة من داخل المنطقة على يسار حارس النصر أحمد شامبيه، قبل أن يثمر ضغط كلباء مجدداً الهدف الثاني من تسديدة قوية أطلقها علي سالمين وسكنت الشباك على يمين شامبيه في الدقيقة 83.